Rafał Ziemkiewicz postanowił opowiedzieć o kulisach swojego zatrzymania na lotnisku Heathrow w Londynie. Jego zdaniem, mogła stać za tym posłanka Rupa Huq. „To jest taka brytyjska Joanna Scheuring-Wielgus” – stwierdził.

Rafał Ziemkiewicz zamieścił w sieci film, w którym postanowił opowiedzieć o swoim zatrzymaniu na lotnisku Heathrow w Londynie. Publicysta poinformował, że blisko 1,5 godziny zwodzono go, że problem dotyczy paszportu. „Po tym czasie zniknęli wszyscy poza osobą pilnującą, żebym nie uciekł. Po dwóch godzinach pojawiła się inna ekipa i zaczął się nowy film. Nie o paszporcie, tylko procedura: pasek, sznurowadła, odciski palców, zdjęcia. Okazało się, że jestem aresztowany w areszcie deportacyjnym. Dlaczego? Nikt nie był mi w stanie powiedzieć, tłumacząc się, że oni tylko wykonują rozkazy” – relacjonował.

Ziemkiewicz opowiedział, że następnie przyszedł do niego urzędnik migracyjny, który stwierdził, że ze swoimi poglądami i tak nie zostanie wpuszczony do Wielkiej Brytanii. Radził, by zabrał paszport i przebudował samolot na najbliższy lecący do Polski, na co publicysta się nie zgodził. Na tym rozmowa się zakończyła, Ziemkiewicz stwierdził, że na rozwój sytuacji czekał „w towarzystwie panów o urodzie kierowców Ubera”. „Jak odzyskałem paszport, to zauważyłem, że tu jest zbita wiza brytyjska z datą 2 październik, nawet z numerem urzędnika. Potem ta wiza, jak widać, została przekreślona z jakąś taką wściekłością, że długopis przeszedł na drugą stronę kartki paszportowej” – mówił.

Ziemkiewicz o zatrzymaniu w Londynie

Zdaniem publicysty, za jego zatrzymaniem mogła stać posłanka Rupa Huq. „Ubliża mi od rasistów, islamofobów i co jest najbardziej podłym oszczerstwem, nazywa mnie negacjonistą Holocaustu” – stwierdził. „To jest taka brytyjska Joanna Scheuring-Wielgus, tylko że pani Scheuring-Wielgus, o ile wiem, nie jest antysemitką. Natomiast Rupa Huq jest muzułmańską antysemitką. Początkiem jej kariery politycznej była akcja, że parlament brytyjski specjalna uchwałą przeprosił międzynarodową społeczność muzułmańską za to, że Wielka Brytania stworzyła państwo Izrael” – powiedział Ziemkiewicz.

Czytaj także: Ziemkiewicz ostro do Sikorskiego. Pisze o „zdradzie Polski”

Żr.: YouTube/Rafał Ziemkiewicz