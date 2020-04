Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszej konferencji prasowej ostro odniósł się do wypowiedzi unijnego komisarza Didiera Reyndersa. Unijny urzędnik stwierdził, że jest gotowy wnieść kwestię wyborów prezydenckich w Polsce na Radę UE.

Wczoraj Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu procedury wobec Polski w związku z wprowadzeniem ustawy dyscyplinującej sędziów. Ziobro przekonywał, że działania KE są bezpodstawne, bo nie ma ona kompetencji do ingerowania w sprawy dotyczące ustroju wymiaru sprawiedliwości poszczególnych państw członkowskich.

„Nigdy nie zgodzimy się, by traktaty stały nad polską konstytucją. Uprawnienia KE do ingerowania w obszar organizacji sądownictwa są bezprawne, bo traktaty nie dają takich uprawnień” – mówił Ziobro. „A już pogląd jaki wyrażał pan komisarz o nadrzędności prawa traktatowego nad polską konstytucją jest niedorzeczny.” – dodał.

„To wyraz myślenia części lewicowych liberalnych elit Europy, że o to mamy do czynienia z tworem państwowym nadrzędnym nad państwami, które wchodzą w skład UE. To by całkowicie zmieniało stan rzeczy, ustrojowy charakter państwa i UE. Tak nie było, nie jest i nigdy nie będzie” – stwierdził Ziobro.

Briefing prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości https://t.co/uYBm8Cb9oI — Min. Sprawiedliwości (@MS_GOV_PL) April 30, 2020

Polski minister sprawiedliwości podkreślił, że Komisja Europejska przekracza swoje uprawnienia. „Chciałem poinformować pana Reyndersa, który jako Komisarz KE wypowiadał się w tej sprawie, żeby wbił sobie do głowy, że polska konstytucja zawsze była jest i będzie ponad prawem traktatów unijnymi” – powiedział Ziobro.

Źr. dorzeczy.pl; wmeritum.pl