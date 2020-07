Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zabrał głos w sprawie ustaleń szczytu unijnego w Brukseli. Podczas wystąpienia w Sejmie zauważył, że o sukcesie rządzących najlepiej świadczy reakcja opozycji. – Widać zakłopotanie w oczach wielu członków opozycji, którzy przecież mówili: to niemożliwe – powiedział.

Negocjacje nad budżetem unijnym w latach 2021-2027 dobiegły końca. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił sukces – ponad 700 mld złotych trafi do Polski, z czego 620 mld to dotacje.

Szef rządu nie zgłosił weta wobec zapisu o powiązaniu wypłaty środków z praworządnością, pomimo, że zachęcali go do tego koalicjanci z Solidarnej Polski. Przedstawiciele strony rządowej uważają, że zapisy o praworządności są w istocie martwe, ponieważ do ich wdrożenia będzie wymagana całkowita większość w Radzie Europejskiej. Z kolei opozycja interpretuje możliwość głosowania większością kwalifikowaną.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie informację na temat ustaleń szczytu. Jego wystąpienie skomentował w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – To bardzo ważne, dlatego że UE, KE w definicji praworządności usiłuje ją rozszerzać nie tylko na sfery sądownictwa, prokuratury, organów ścigania, ale nawet chce sięgać w sferę rodziny, kultury, mediów – powiedział.

Ziobro poinformował, że poparł stanowisko przedstawione premiera. – Chciałbym powiedzieć jasno że jako minister sprawiedliwości, jak i Solidarna Polska, której jestem liderem, będzie głosować za tą informacją, za którą premier bierze pełną odpowiedzialność polityczną zarówno w zakresie ustaleń jeżeli chodzi o kwoty, jak i ustaleń jeżeli chodzi o kwestie związane z zablokowaniem niebezpiecznych mechanizmów dla Polski, o czym nas zapewnił, a my mamy zaufanie do premiera – ogłosił.

Minister zwrócił również uwagę, że sukces Polski w negocjacjach potwierdziły komentarze polityków opozycji. – Widać zakłopotanie w oczach wielu członków opozycji, którzy przecież mówili: to niemożliwe. Okazuje się, że jak ktoś działa profesjonalnie, to jest to możliwe – zaznaczył.

Źródło: sejm.gov.pl