Solidarna Polska pozostanie w Zjednoczonej Prawicy – poinformował podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro. Głosowanie zarządu ugrupowania w tej sprawie odbyło się dziś po południu. Jednocześnie minister sprawiedliwości poinformował, że podejmie działania prawne przeciwko rozporządzeniom ze szczytu Unii Europejskiej.

Porozumienie podczas szczytu Unii Europejskiej doprowadziło do kolejnego kryzysu w koalicji rządzącej. Ostro przeciwko decyzjom premiera Mateusza Morawieckiego zaprotestował Zbigniew Ziobro. W sobotę zebrał się zarząd Solidarnej Polski, a następnie odbyła się konferencja prasowa.

Zbigniew Ziobro podkreślił, że porozumienie między Polską a Unią Europejską zostało zawarte bez zgody Solidarnej Polski. „Decyzje zapadłe na szczycie UE gwałcą traktaty, łamią polską Konstytucję. Stwarzają zagrożenie polskiej suwerenności” – powiedział. „Pieniądze z UE Polsce się należą, otworzyliśmy dla krajów Unii nasz rynek, wchodzą do niej” – dodał.

Ziobro: „Będę mógł podjąć akcję prawną”

Minister sprawiedliwości poinformował jednak, że Solidarna Polska pozostanie w Zjednoczonej Prawicy. „Głosami 12 do 8 odrzucono wniosek jednego z naszych kolegów o wyjście z koalicji w związku z decyzją, jaka zapadła na szczycie, gdzie polski premier wbrew rekomendacjom Ministerstwa Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, która konsekwentnie stała na tym samym stanowisku, zdecydował się wyrazić zgodę na ustalenia pakietu budżetowego zawierające m.in. rozporządzenie o warunkowości” – powiedział.

Zbigniew Ziobro zaznaczył, że wyjście Solidarnej Polski z rządu nie poprawiłoby sytuacji naszego kraju. Poinformował jednak, że zamierza przeciwdziałać ustaleniom szczytu UE. „Będę mógł podjąć akcję prawną, by podjąć działania prawne przeciwko rozporządzeniu ze szczytu, który zagraża suwerenności naszego kraju” – mówił. „Chodzi o to, by przeciwstawić się dalszej próbie narzucania tego rozwiązania Polsce. Dyskusja w Solidarnej Polsce byłą długa, ale decyzja zapadła, by w rządzie zostać w ramach służby publicznej” – dodał.

Konferencja prasowa Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro https://t.co/q0wYnsy1Fe — Min. Sprawiedliwości (@MS_GOV_PL) December 12, 2020

Źr.: Twitter/Min. Sprawiedliwości