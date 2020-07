Zbigniew Ziobro nie szczędził dosadnych słów w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”. Minister sprawiedliwości komentował trwający w Brukseli nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej, poświęcony nowemu budżetowi UE na lata 2021–2027 oraz funduszowi odbudowy.

Ziobro zwrócił przede wszystkim uwagę na propozycję połączenia mechanizmu wypłacania pieniędzy z funduszy unijnych z praworządnością. „Oznacza on tyle, że Komisja Europejska zyskuje prawo zawieszenia bądź zmniejszania środków finansowych dla poszczególnych krajów, w tym Polski czy Węgier. Chodzi o kwoty liczone w miliardach” – mówił.

„Wystarczy, że Komisja w sposób arbitralny stwierdzi, że w tych krajach dochodzi do naruszenia zasad praworządności.” – ocenił Ziobro. „Można powiedzieć, że to broń atomowa wymierzona w takie niepokorne państwa jak Polska czy Węgry” – dodał minister sprawiedliwości.

Ziobro zwrócił uwagę, że nie ma konkretnych kryteriów, które byłyby brane pod uwagę, oceniając czy doszło do naruszenia praworządności. Minister stwierdził, że jeśli władze UE nie zrezygnują z propozycji, to Polska musi wnieść weto. Zaznaczył, że jest to konieczne, bo w przeciwnym razie „oddajemy KE gigantyczną władzę, bo to tak naprawdę przeniesienie kompetencji polskiego rządu i państwa na rzecz UE”.

„To zmiana ustroju całej Unii i to w sposób pozatraktatowy. Dlatego ani Węgry, ani Polska pod żadnym pozorem nie mogą się na to zgodzić” – mówił Ziobro. „Każdy kto potrafi oddzielić fakty od propagandy, doskonale zdaje sobie sprawę, że chodzi nie o praworządność, lecz o dyktat. Lewicowo-liberalne elity europejskie potęgują nacisk na takie państwa, jak Polska i Węgry, by wymusić ich uległość” – powiedział.

Źr. dorzeczy.pl