W ręce policjantów wpadł seryjny złodziej. 45-latek jako źródło utrzymania wybrał kradzieże, a jego łupem padały m.in. sprzedawane we wrocławskich drogeriach perfumy. Chcąc ukryć swoją tożsamość przed organami ścigania do sklepów chodził w przebraniu i to nie byle jakim… zakładał sukienkę, perukę i ciemne okulary.

W ręce wrocławskich policjantów wpadł seryjny złodziej. Najciekawsze w całej sprawie jest to w jaki sposób mężczyzna chciał zmylić organy ścigania. Kamery w jednej z wrocławskich drogerii zarejestrowały sceny niczym z kultowego filmu Stanisława Barei pt. „Poszukiwany, poszukiwana”.

45-latek w czarnej sukience, białych kabaretkach w peruce i ciemnych okularach „przechadza się” alejkami sklepowymi kradnąc co mu wpadnie w ręce.

Po zatrzymaniu okazało się, że złodziej miał już kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Ma on m.in. orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, do którego z resztą się nie stosował.

Za kradzieże oraz jazdę swoim leciwym volkswagenem, pomimo orzeczonego zakazu, grozić mu może kara nawet 5 lat więzienia.

