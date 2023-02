W poniedziałek nad ranem policjanci interweniowali wobec agresywnego i pijanego 55-latka. Mundurowych wezwała sama rodzina agresora. Funkcjonariusze postanowili zabrać go na komendę. Po drodze rozegrały się jednak dramatyczne sceny. W efekcie mężczyzna zmarł w radiowozie i nigdy nie dotarł do celu.

Opisujący sprawę „Super Express” informuje, że około godz. 5:40 rano w poniedziałek 20 lutego policjanci otrzymali wezwanie do jednego z domów w Knurowie. Rodzina postanowiła wezwać mundurowych, bo nie dawała sobie rady z pijany i agresywnym 55-latkiem.

Jak relacjonuje przebieg zdarzeń rzecznik gliwickiej policji, rodzina chciała by mężczyzna został przewieziony na komisariat. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał 0,7 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci postanowili zabrać agresora na komendę. Zapakowali go do policyjnego busa i ruszyli w drogę autostradą. Na wysokości węzła Sosina jeden z funkcjonariuszy dostrzegł, że 55-latek się osuwa. Mundurowi ruszyli na pomoc i przystąpili do reanimacji. Wezwali też pogotowie ratunkowe. Ostatecznie skończyło się tragicznie, bo 55-latek zmarł w radiowozie.

Sprawą zajmuje się prokuratura, która zleciła sekcję zwłok. Ma ona przynieść powiedź na pytanie, jak doszło do śmierci.

