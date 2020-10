Obostrzenia, które prawdopodobnie jeszcze dziś ogłosi premier Mateusz Morawiecki, mają dotyczyć między innymi młodzieży szkolnej i seniorów. Wiele wskazuje na to, że w szkołach podstawowych stacjonarnie uczyć będą się jedynie uczniowie z klas I-III.

Już dziś o godzinie 11:00 odbędzie się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Muller. Premier przedstawi na niej ustalenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Możemy spodziewać się wprowadzenia kolejnych restrykcji związanych z lawinowymi wzrostami nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji dziennikarzy RMF FM, w szkołach podstawowych mają pozostać jedynie uczniowie klas I-III. Oznacza to, że młodzież z klas IV-VIII dołączy do licealistów i wróci do nauki zdalnej. W dalszym ciągu dzieci będą mogły chodzić również do żłobków i przedszkoli.

To jednak nie wszystko. Wrócić ma również zakaz wychodzenia na ulicę dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Tym razem zakaz ma obowiązywać jedynie między 9:00 a 15:00 – w tym czasie uczniowie będą mogli wychodzić jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Obostrzenia mają dotknąć również osoby starsze, powyżej 70. roku życia. Rząd zamierza zalecić im pozostawanie w domu lub ewentualnie zakazać wychodzenie. Możliwe byłoby jedynie wyjście do sklepu lub do lekarza.

Czytaj także: Obecny podział się nie sprawdza? Oto powiaty, które mogą być zagrożone „czarną strefą”

Źr.: RMF FM