Już wkrótce Robert Kubica znów pojawi się w bolidzie Formuły 1. Szef Alfy Romeo Frederic Vasseour powiedział w rozmowie z Eleven Sports, że w najbliższych dniach ujawniony zostanie harmonogram startów Polaka. Prawdopodobnie będzie obecny jedynie podczas treningów.

Po rozstaniu z Williamsem, Robert Kubica jest kierowcą rezerwowym Alfy Romeo. Tę rolę łączy z innymi wyścigami. W ubiegłym sezonie pojawiał się w wyścigach DTM, natomiast w tym skupia się na rywalizacji długodystansowej. Już w ten weekend zobaczymy Polaka w European Le Mans Series w Barcelonie.

Z tego powodu Kubica nie pojawi się podczas Grand Prix Emilia Romagna. Do tej pory Alfa Romeo nie zdradziła, kiedy będzie można oglądać Polaka podczas treningów F1. Wkrótce jednak ma się to zmienić. „Robert wkrótce wróci do naszego bolidu. W ciągu kilku dni ujawnimy program jego startów” – powiedział szef zespołu Frederic Vasseur w rozmowie z Eleven Sports.

Patrząc na wyniki Alfy Romeo w Bahrajnie można odnieść wrażenie, że zespół odnotował znaczący wzrost dyspozycji w stosunku do ubiegłego sezonu. „Jest za wcześnie na takie wnioski, choć rzeczywiście w Bahrajnie wyglądało to tak, że zrobiliśmy duży krok naprzód. Nie można tego przekładać na cały sezon. Zobaczymy, jak będzie w GP Emilia Romagna, bo warunki będą zupełnie inne. Naszym celem jest zdobycie punktów. To jest najważniejsze” – mówił Vasseur.

Źr.: Eleven Sports