Paweł Grzesiowski, znany lekarz i ekspert w zakresie walki z pandemią, skomentował zapowiedzi rządowych obostrzeń. Jego zdaniem wśród restrykcji, które mają zostać wprowadzone w czwartek 25 marca, może znaleźć się zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

„Dane epidemiczne są dalej niepokojące. Niemcy, Czesi i inne kraje wokół nas wprowadzają nowe obostrzenia. My także, najpóźniej w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia. Wszystko po to, aby „przydusić” wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa wygrała z wirusem” – mówił niedawno podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

„Będziemy prezentować obostrzenia na okres dwóch tygodni, czyli na tydzień poprzedzający święta wielkanocne i tydzień po świętach” – dodawał.

Słowa premiera stały się oczywiście przedmiotem analiz ekspertów. Głos w tej sprawie zabrał m.in. lekarz Paweł Grzesiowski, który w rozmowie z serwisem gazeta.pl zastanawiał się, na jakie restrykcje może zdecydować się rząd.

Znany lekarz przewiduje, jakie obostrzenia wprowadzi rząd

Grzesiowski przyznaje, że wśród rządowych restrykcji może znaleźć się zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. „Podejrzewam, że ostatecznym ruchem będzie zakaz opuszczania miejsca zamieszkania na jakąś większą odległość niż kilka kilometrów bez istotnej przyczyny” – powiedział lekarz.

„Wygaszenie wszelkich aktywności, pozostawienie, tak jak w marcu rok temu, otwartych tylko wybranych sklepów i tak naprawdę zachęta do tego, aby pozostawać w domu, nie kontaktować się z innymi osobami” – dodał.

