Bartosz Obuchowicz to znany polski aktor, którego widzowie mogą kojarzyć z wielu popularnych produkcji. Niedawno udzielił szczerego wywiadu, w którym opowiedział o swoim alkoholizmie.

Obuchowicz w rozmowie z Plejadą opowiedział o swoich problemach dotyczących nadużywania alkoholu. Zmagał się z nimi w przeszłości. Jak przyznał, nie potrafił poradzić sobie z nimi sam, jednak uzyskał pomoc, która pomogła mu wyjść z największego kryzysu.

– Mam problem ze sobą. Przerażające było to, że chciałem się zatrzymać, a nie mogłem. To jest bardzo trudne. Każdy, kto dojdzie do takiego momentu, nie poradzi sobie sam. Potrzeba drugiego alkoholika. Tylko drugi uzależniony zrozumie, jaki jest problem – powiedział Obuchowicz.

– Jestem wdzięczny wszystkim ludziom, którzy mi pomogli i którzy mówili wprost, że mam problem. Trzeba o tym mówić i proszę się nie bać, nawet pod taką groźbą, że się straci kogoś bliskiego, że ten ktoś się od nas odwróci, bo powiemy mu prawdę. Teraz jestem wdzięczny, a też się odwracałem. Dwa lata zajęło mi to, żebym nie napił się przez jeden dzień. Potęga tej choroby jest niesamowita – dodał aktor.

Jeszcze wcześniej Obuchowicz przyznał, że jego córki widziały go pod wpływem alkoholu. – Pomimo tego, że rodzina była, to choroba była na tyle silna, że niestety moje starsze córki już widziały, jak piję. To coś, czego żałuję. Uzależnienie jest tak silne, że potrafi podeptać bliskich – oświadczył.

