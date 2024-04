Tragiczny finał poszukiwań wojskowego nurka, który zaginął podczas ćwiczeń na Morzu Bałtyckim niedaleko Westerplatte. Wiadomo już, że był to żołnierz GROM. Jego ciało wyłowiono podczas akcji ratunkowej.

Dowództwo Generalne poinformowało, że żołnierz GROM zginął podczas ćwiczeń. „Ciało żołnierza zostało zlokalizowane, wciągnięte na motorówkę i przetransportowane na teren jednostki na Westerplatte” – przekazał ppłk Łapeta.

Władysław Kosiniak-Kamysz złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Minister obrony zapewnił, że wojsko otoczyło opieką rodzinę żołnierza.

Dziś żołnierze biorący udział w akcji poszukiwawczej odnaleźli ciało żołnierza wojsk specjalnych, który zaginął w środę w czasie nurkowania na Bałtyku. To był doświadczony żołnierz, profesjonalista, oddany przyjaciel, wspaniały człowiek. Rodzinie i bliskim składam wyrazy… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) April 27, 2024

Żołnierz GROM zaginął podczas ćwiczeń na Morzu Bałtyckim. Podczas nurkowania nie wypłynął na powierzchnię. Nurka szukały jednostki Marynarki Wojennej, policja wodna, straż graniczna i ekipy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. W akcji brała udział grupa nurków, roboty podwodne oraz śmigłowiec W-3 z 43BLMW oraz Blackhawk z wojsk specjalnych.

„Do jednostki wojskowej GROM nie przychodzą ludzie z ulicy. To są najlepsi z najlepszych. Żołnierze ci regularnie przechodzą wnikliwe badania, które dopuszczają do takich nurkowań. Był dobrze wyposażony, to nurek z olbrzymim doświadczeniem” – mówił dla RMF FM ppłk Mariusz Łapeta, rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; X