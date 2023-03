Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie – ta wiadomość Dawida Kubackiego wstrząsnęła kibicami. Skoczek Internauci modlą się w intencji żony Kubackiego.

Pierwsze informacje o trudnej sytuacji Dawida Kubackiego pojawiły się w niedzielę tuż przed zawodami w Vikersund. Na koncie Polskiego Związku Narciarskiego poinformowano, że reprezentant Polski nie wystąpi w konkursie i z powodów prywatnych musi natychmiast polecieć do naszego kraju.

Ze środowiska skoczków narciarskich płynęły sygnały, że sprawa jest bardzo poważna. W końcu głos postanowił zabrać sam Dawid Kubacki. – Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie – poinformował. – Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze – podkreślił.

Żona Kubackiego w stanie ciężkim. Fala reakcji w sieci

W związku z dramatycznymi doniesieniami w sieci pojawiło się mnóstwo wyrazów wsparcia od internautów.

Nie oczekuję teraz, że te wszystkie osoby, które wczoraj na niego psioczyły nagle masowo rzucą są do przeprosin, ale zastanówcie się kurwa czasem, co piszecie#skijumpingfamily pic.twitter.com/NjGt9GGW3i — Wiktor Burakowski || 💙💛||🇫🇷🇸🇪🇷🇸 (@WBCorneliaStan) March 20, 2023

Dawid Kubacki wyjaśnił, dlaczego w niedzielę w trybie pilnym został wycofany z finału Raw Air w Vikersund. Jego żona Marta trafiła do szpitala, a lekarze walczą o jej życie pic.twitter.com/mVYQpi11Vj — 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) March 20, 2023

– Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze. — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) March 20, 2023

Są w życiu sprawy ważniejsze niż sport. Dawid udowodnił swoim zachowaniem, że nie tylko jest wspaniałym sportowcem, ale przede wszystkim człowiekiem, mężem, ojcem.♥️ Dawid, cała Polska trzyma kciuki by wszystko dobrze się skończyło ✊ pic.twitter.com/2Uh9N1WvSH — Artur (@ArturooArtur) March 20, 2023

📣 DAWID KUBACKI ⛷🇵🇱PRZEDWCZEŚNIE KOŃCZY SEZON 2022/2023‼️ Są w życiu sprawy ważniejsze niż sport. Cała Polska trzyma kciuki by wszystko dobrze się skończyło ✊❤️ Dużo zdrowia dla żony! Trzymajcie się! pic.twitter.com/x4faUuLK6I — Krzysztof Kwiatkowski (@Kwiatkowski2011) March 20, 2023

Skoki narciarskie – co oczywiste – schodzą na dalszy plan.#skijumpingfamily pic.twitter.com/mUTIhlLIY6 — Dominik Formela (@DominikFormela) March 20, 2023

