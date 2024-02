Julia Nawalna opublikowała krótkie stanowisko w mediach społecznościowych. Zapowiedziała w nim, że będzie kontynuować dzieło swojego męża. Żona Nawalnego jednoznacznie wskazała również osobę, którą uznaje za winną śmierci jej męża.

Żona Nawalnego opublikowała w sieci nagranie pod tytułem „Będę kontynuować dzieło Aleksieja Nawalnego”. „Chcę żyć w wolnej Rosji, chcę budować wolną Rosję” – mówi na nagraniu Julia Nawalna.

Jednoznacznie wskazała, kogo obwinia o śmierć swojego męża. „Władimir Putin zabił mojego męża” – stwierdziła jednoznacznie żona Nawalnego. „Zabijając Aleksieja, Putin zabił połowę mnie – mojego serca i mojej duszy. Wciąż mam drugą połowę, a ona mówi mi, że nie mam prawa się poddawać. Będę kontynuować pracę Aleksieja Nawalnego, walkę o nasz kraj” – powiedziała.

„Poczujcie wściekłość razem ze mną. Wściekłość, gniew, nienawiść wobec tych, którzy ośmielili się zabić naszą przeszłość” – mówiła na nagraniu żona Nawalnego.

Na nagraniu pojawiają się urywki z działalności Nawalnego. Julia Nawalna opisała, przez co przechodził jej mąż przez ostatnie lata. „Jednak ani przez sekundę nie wątpił w to, o co walczył i za co cierpiał. Mojego męża nie można było złamać. Właśnie dlatego Putin go zabił – haniebnie, tchórzliwie” – powiedziała.

„Wiemy, dlaczego Putin zabił Aleksieja 3 dni temu” – stwierdziła w nagraniu Nawalna. „Opowiemy wam o tym wkrótce. Dowiemy się, kto (w imieniu Putina – przyp. red.) dokonał tego przestępstwa i jak dokładnie to zrobił. Pokażemy twarze i nazwiska sprawców” – zapowiedziała żona Nawalnego.

Źr. RMF FM; YouTube