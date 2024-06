Patrycja Kotecka stanie na czele Suwerennej Polski? Poseł Janusz Kowalski, który niedawno opuścił szeregi tej formacji twierdzi, że żona Ziobry ma predyspozycje, aby przejąć władzę w formacji. Reporterzy „Faktu” zapytali o tę sprawę innych posłów.

Janusz Kowalski na antenie Polsat News stwierdził, że władzę w Suwerennej Polsce może przejąć… żona Ziobry. „Myślę, że ma predyspozycje do bycia najtwardszym politykiem w Polsce — jeżeli chodzi o obronę przeciwko bezprawiu” – powiedział poseł, który sam kilka dni temu opuścił tę formację.

Reporterzy „Faktu” podpytali innych posłów tej partii, czy w jej szeregach bierze się pod uwagę taki scenariusz. „Janusz Kowalski niedawno opuścił ugrupowanie, a wciąż próbuje je meblować. Jako członek partii sam miał przecież wpływ na takie decyzje” – mówi Marcin Warchoł. „Cenię panią Kotecką-Ziobro za jej ciężką pracę i wiedzę merytoryczną” – dodał.

Poseł Mariusz Gosek zwrócił uwagę, że obecnie, pod nieobecność Zbigniewa Ziobry, pracami partii kieruje Patryk Jaki. „Niech tak zostanie. Jaki dobrze koordynuje działania w tak trudnym okresie, w którym Suwerenna Polska jest obiektem ataków z wielu stron. Natomiast o pani Koteckiej mogę mówić tylko dobrze. Jest fachowcem, który specjalizuje się w wielu obszarach. Pytanie, czy chciałaby wejść do polityki i co na to jej mąż” – powiedział.

