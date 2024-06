Znany polski youtuber Książulo wybrał się do Mielna. Na miejscu sprawdził, ile przyjdzie nam zapłacić za obiad nad morzem.

Mielno to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast nad polskim morzem. To tam udał się Książulo, znany polski youtuber, który od lat testuje jedzenie w polskich restauracjach.

W Mielnie Książulo udało się do restauracji „Mors”, która zachęciła go bardzo dobrymi opiniami. Na miejscu youtuber postanowił spróbować, klasycznie, m.in. rybki. Na tapet wziął dorsza, który kosztuje 17 zł za 100 g, przy czym mała ryba waży 200-300 g, średnia: 300-400 g, a duża – powyżej 400 g.

Za danie z dorszem Książulo musiał zapłacić aż ponad 90 złotych. Jego zdaniem kwota była o wiele za wysoka. – Uważam, że ta cena to jest gruba przesada – powiedział i dodał, że gdy do restauracja przyszłaby kilkuosobowa rodzina musiałaby zapłacić za obiad kilkaset złotych. – Żadnych uniesień, sporo mankamentów – dodał odnosząc się do jakości potraw.

Książulo odwiedził też tańszy lokal w Mielnie o nazwie „Gościniec”. Tam za zestaw z dorszem zapłacił o wiele mniej, bo 29 złotych. Cały odcinek z Mielna dostępny jest poniżej.

