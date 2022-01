Łódzcy policjanci zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który zrobił zdjęcie kobiecie w przebieralni jednej z łódzkich pływalni. Czyn taki zagrożony jest karą nawet do 5 lat więzienia.

Kilka dni temu policjanci otrzymali zgłoszenie z którego wynikało, że klient łódzkiego kąpieliska zrobił zdjęcie kobiecie podczas korzystania z przebieralni. Jak się okazało, 20-letnia kobieta weszła do przebieralni i w pewnym momencie zauważyła rękę z telefonem komórkowym wystającą spod ścianki sąsiedniego boksu.

Kobieta ubrała się i poczekała przed drzwiami tego pomieszczenia. Kiedy wyszedł stamtąd mężczyzna, zapytała dlaczego zrobił jej zdjęcie. Mężczyzna nie odpowiedział i tylko się zaśmiał. Pokrzywdzona wezwała ochronę i policję.

Gdy na miejsce dotarli stróże prawa, 25-letni łodzianin przyznał się do winy, lecz nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego zrobił zdjęcie kobiecie w intymnej sytuacji.

Policjanci przewieźli zatrzymanego do komisariatu, gdzie śledczy przedstawili mu zarzut utrwalenia wizerunku nagiej osoby. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja Łódzka