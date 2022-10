Dziennik „Fakt” podaje, że poznał plany rządu w kwestii 500 plus. Dziennikarze postanowili sprawdzić, czy władze przewidują waloryzację świadczenia.

Szalejąca inflacja pobudziła pytania dotyczące waloryzacji 500 plus. Wielu rodziców podkreśla bowiem, że przyznawane przez władze centralne świadczenie nie wystarcza już na zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci. Pojawiają się więc sugestie, by zwyczajnie zwiększyć dystrybuowaną kwotę.

Artykuł na ten temat opublikował dziennik „Fakt”. Dziennikarze tabloidowego medium przyznają, że dotarli do planów rządu w sprawie waloryzacji świadczenia. – Rodzice czekają na informacje, czy będzie podwyżka. „Fakt” poznał plany rządu w tej sprawie – czytamy.

„Fakt” podaje, że dotychczas mówiło się, iż władze będą chciały zwaloryzować świadczenie jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się na jesieni przyszłego roku. Czy faktycznie do tego dojdzie?

500 plus zamieni się w 800 plus?

Jeszcze niedawno „Super Express” pisał, że świadczenie może zostać podniesione do 700 lub nawet 800 złotych na dziecko. Wówczas nie mielibyśmy do czynienia z 500 plus, lecz 800 plus. „Fakt” postanowił sprawdzić, jak wygląda sytuacja u źródła. Zwrócono się więc do wiceministra rodziny, Stanisława Szweda. Ten w krótkich słowach odniósł się do możliwej waloryzacji popularnego, pobieranego przez miliony Polaków świadczenia.

– W tej chwili nie przewidujemy takich rozwiązań – powiedział przedstawiciel polskich władz. – Przypominam, że oprócz 500 plus są jeszcze korzyści związane z rozliczeniami podatkowymi dotyczącymi rodzin wielodzietnych, obniżeniem podatku PIT z 17 do 12 proc. – dodał.

W tym momencie nie ma więc planów zwiększenia kwoty świadczenia. Opracowywane są natomiast inne rozwiązania, tj. np. zwiększenie urlopu ojcowskiego z dwóch do dziewięciu tygodni, czy zwiększenia liczby dni wolnych na opiekę nad chorym członkiem rodziny.