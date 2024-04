„Gazeta Wyborcza” podaje informacje ws. nowego rządowego programu. Na jego mocy single mogą otrzymać 1000 złotych miesięcznego wsparcia finansowego.

Nowy rządowy program ma nosić nazwę #naStart. Chodzi o to, by młodzi ludzie mieli większe możliwości zakupu swojego mieszkania. Propozycja różni się od wcześniejszej wprowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę, czyli Kredytu 2%.

Na mocy tych zapisów single będą mogli wziąć maksymalnie 200 tysięcy złotych kredytu. Oznacza to, że miesięczna dopłata wyniesie wówczas maksymalnie 1000 złotych miesięcznie na spłatę zobowiązania. Rodziny wielodzietne będą mogły liczyć z kolei na niemal dwukrotnie wyższe wsparcie finansowe.

– 120 000 złotych – tyle według wyliczeń HREIT mają wynosić przeciętne dopłaty w ramach kredytu „#naStart”, biorąc pod uwagę wstępny projekt ustawy skierowany do konsultacji. W przypadku kredytu 2 procent było to około 170 000 – 180 000 złotych, a więc o około 40-50 procent więcej niż w planowanym programie nowej koalicji. Mniejsze ma być za to ryzyko powtórzenia szalonego wzrostu cen nieruchomości – podaje Radio ZET, które na swojej stronie internetowej opisuje program.

1000 złotych dla singli. Nowy program mieszkaniowy rządu

Nowy program ma działać przez 3 lata z możliwością przedłużenia go przez rządzących. „Gazeta Wyborcza” informuje, że deweloperzy już teraz szykują się na wejście w życie nowych rozwiązań.

– Z danych Otodom Analytics wynika, że w I kwartale firmy działające na siedmiu głównych rynkach w Polsce sprzedały 12,4 tys. lokali mieszkalnych. To o 14 proc. więcej niż przed rokiem, ale o 7 proc. mniej już jeszcze kwartał wcześniej – czytamy. Medium zwraca też uwagę, że firmy stale uzupełniają ofertę. – Od stycznia do marca w siedmiu największych miastach do sprzedaży trafiło 15,9 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 6 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i o 120 proc. rok do roku – napisano w tekście.

Kiedy program wejdzie w życie? Według najnowszych informacji ma być to druga połowa 2024 roku.

