Swoim wykonaniem piosenki „Bohemian Rhapsody” zachwyciła 13-letnia Angelina Jordan. Wzięła udział w programie „America’s Got Talent: The Champions” po tym, jak w 2014 roku wygrała norweską edycję programu.

O tym, że talentów wśród młodych uczestników talent show nie brakuje, mogliśmy przekonać się już niejednokrotnie. Rzadko jednak zdarza się, by występ zachwycił aż tak. 13-letnia Angelina Jordan wzięła udział w programie „America’s Got Talent: The Champions” – specjalnej edycji dla zwycięzców.

Angelina Jordan ma już na koncie zwycięstwo w programie „Mam Talent”. W wieku zaledwie 7 lat pojawiła się w norweskiej edycji show i wygrała. Teraz swój talent zaprezentowała w specjalnej edycji.

13-latka zaprezentowała swoją wersję utworu „Bohemian Rhapsody” grupy Queen. Angelina Jordan piosenkę wykonała akustycznie, tylko w towarzystwie gitary. To zupełnie inna wersja, ale trzeba przyznać, że naprawdę zachwycająca. „Nigdy nie słyszałem tej piosenki w takiej wersji. To było niesamowite” – mówił jeden z jurorów.

Angelina Jordan została nagrodzona złotym przyciskiem, który automatycznie daje jej awans do kolejnego etapu. Występ 13-latki udostępnił w mediach społecznościowych sam zespół Queen. „Wow, co za interpretacja!” – napisali muzycy.

Czytaj także: Zamknęła usta wszystkim. Billie Eilish pokazała piosenkę do nowego „Bonda” [WIDEO]

Źr.: YouTube/Clark Destry, Twitter/Queen