Bartek Wasilewski to zaledwie 14-letni zwycięzca programu „Mam Talent”. Słowa, które wypowiedziała niedawno jego mama są jednak bardzo smutne.

Bartek Wasilewski to młody artysta reprezentujący nurt rapu. 14-latek zwyciężył w finale programu „Mam Talent” i zgarnął główną nagrodę, czyli 300 tysięcy złotych. Po triumfie nastolatek został zaproszony do studia „Dzień Dobry TVN”, gdzie udzielił wywiadu.

Wasilewski zaprezentował także próbkę swoich muzycznych umiejętności. Nagranie jego występu trafiło zresztą do internetu. Okazało się jednak, że nie wszystkim przypadło do gustu. Niektórzy z oglądających zaczęli bowiem sugerować, że 14-latek nie zasłużył na wygraną w popularnym programie typu talent show.

To nie jedyna krytyka pod adresem nastolatka. Ten w sieci musi mierzyć się także z dużo gorszym hejtem. Głos w tej sprawie zabrała jego mama, która udzieliła wywiadu dla serwisu Plejada.

14-latek wygrał polskie Mam Talent. Słowa jego mamy są bardzo smutne

Iwona Śniegowska, mama Bartka Wasilewskiego, była bardzo poruszona tym, co dzieje się wokół jej syn. Czuć, że krytyka i hejt, które spadają na 14-latka, dotykają również ją.

– Złośliwość ludzka nie zna granic, bo według mnie, ktoś nie wie nic, a takie głupoty pisze i ubliża. Kazano nam tego nie czytać, ale zrobiło mi się przykro, jak ktoś zwyzywał mnie od różnych – powiedziała.

– Bardzo mnie to boli, gdy ktoś ubliża mi, nie znając mnie, albo wyzywa Bartka od różnych. Ja wiem, że to zazdrość, bo niestety Polak to w łyżce wody by Polaka utopił. Ale są też dobre komentarze, które dają trochę szczęścia. Nawet nie wiedziałam, że tyle ludzi za nami stało. Nawet jeszcze dzieciak pieniążków nie dostał, bo wiadomo, że to nie jest taka procedura, że wygrał i od razu dostał pieniądze do ręki. Więc jak ktoś już jakieś takie rzeczy pisze, nie mając pojęcia, nie wiedząc, co przechodziliśmy, ile on się starał, to jest to bardzo przykre – dodała.

