Rodzinna tragedia rozegrała się w Turku w województwie wielkopolskim. Podczas awantury 19-latek zamordował brata, który miał zaledwie 9 lat. O sprawie jako pierwsze poinformowało radio RMF FM.

Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz radia RMF FM starszy chłopak zamordował brata po tym jak doszło między nimi do awantury. Nieoficjalnie wiadomo, że kłótnia rozegrała się o to, kto ma mieć dostęp do komputera.

W pewnym momencie awantura przeszła do rękoczynów. Starszy brat sięgnął po nóż i kilkukrotnie dźgnął nim 9-latka. Choć podjęto próbę reanimacji, to jednak nie przyniosła ona skutku. Dziecko zmarło.

Prokuratura nie na razie nie informuje o szczegółach tragedii. Wiadomo jedynie, że 19-latek zamordował brata. Oficjalnie śledczy nie potwierdzają motywu podanego przez radio RMF FM.

Policjanci zatrzymali już 19-latka. Nie wiadomo jednak kiedy zostanie przesłuchany.

Źr. rmf24.pl