W tym roku po raz kolejny podczas „Sylwestra Marzeń z Dwójką” na antenie TVP 2 wystąpi zarówno Maryla Rodowicz, jak i Zenek Martyniuk. Tym razem muzycy jednak nie wystąpią we wspólnym duecie. Tymczasem dziennikarze „Super Expressu” zapytali legendarną wokalistkę, co sądzi o Martyniuku.

Maryla Rodowicz w rozmowie z dziennikarzami „SE” przyznała, że już nie może się doczekać sylwestrowego koncertu w Zakopanem. Słynna wokalistka zapewnia, że widownia zgromadzona przed telewizorami usłyszy jej największe hity. Piosenkarka przyznała również, że jej kreacja jest już na ukończeniu.

Tymczasem dziennikarze zapytali o Zenka Martyniuka. „Nie ma znaczenia, co ja myślę o Zenku. Dużo ludzi go kocha. I na tym polega tolerancja, której brakuje na przykład w Sejmie.” – stwierdziła Rodowicz. „Mam dosyć tego poniżania innych. Dajmy sobie żyć! Zenek ma swoją widownię. Disco polo jest popularne w Polsce już od lat 90. i trzeba to uszanować.” – dodaje.

Maryla Rodowicz zapewnia, że za kulisami artyści chętnie ze sobą rozmawiają. „Oczywiście za kulisami wzniesiemy toast, będziemy się bratać.” – zapewnia. Transmisja tegorocznego „Sylwestra Marzeń z Dwójką” zacznie się o godz. 19:55 na kanale TVP 2.

Źr. se.pl