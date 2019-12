Już jutro w Zakopanem odbędzie się Sylwester Marzeń transmitowany w programie drugim Telewizji Polskiej. Do stolicy Tatr jak co roku zjeżdżają tłumy turystów. Za pośrednictwem Twittera na drobną drwinę pozwolił sobie „Tygodnik Podhalański”.

W okolicach Sylwestra i Nowego Roku do Zakopanego zjeżdżają tłumy turystów. W ostatnich latach ruch jest jeszcze bardziej intensywny. Wszystko za sprawą imprezy sylwestrowej, która z roku na rok bije rekordy popularności. Już po raz kolejny transmitowana jest przez Telewizję Polską.

Impreza sylwestrowa TVP w Zakopanem przyciąga fanów różnej muzyki, ale mocno kojarzona jest między innymi z muzyką disco polo. Między innymi dlatego, że regularnie w stolicy Tatr występuje tego dnia Zenon Martyniuk. Lidera zespołu Akcent oczywiście nie zabraknie również w tym roku, wiele wskazuje na to, że fani po raz kolejny usłyszą na Równi Krupowej między innymi jego hit „Przez twe oczy zielone”.

Na drobną drwinę z turystów przyjeżdżających na Sylwestra do Zakopanego pozwolił sobie „Tygodnik Podhalański”. W ostatnim czasie o jego dziennikarzach było bardzo głośno. To właśnie oni głośno apelowali o to, by Sylwester nie odbywał się pod Wielką Krokwią. 17 grudnia poinformowali oni, że nie otrzymali akredytacji na imprezę Telewizji Polskiej.

Teraz na profilu „Tygodnika Podhalańskiego” na Twitterze ukazało się zdjęcie trzech mężczyzn z zamazanymi twarzami. Jeśli wierzyć opisowi na Twitterze, pochodzi ono z Kasprowego Wierchu. Mężczyźni postanowili zapozować w dość niecodzienny sposób. „Fani Zenka powoli docierają do Zakopanego. Na początek selfi na Kasprowym Wierchu” – czytamy na Twitterze.

Fani Zenka powoli docierają do Zakopanego. Na początek selfi na Kasprowym Wierchu. Fot. Witold Kaszkin #Tatry #Zakopane Wiadomości https://t.co/zRmrIhOJUF pic.twitter.com/InJr7QPYaf — Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) December 30, 2019

Źr.: Twitter/Tygodnik Podhalański