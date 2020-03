Radio RMF FM poinformowało, że z powodu koronawirusa Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt specjalnej ustawy. Na podstawie jej przepisów, aż 20 tysięcy więźniów opuści zakłady karne i odbędzie karę w domu w systemie dozoru elektronicznego.

Według ustaleń radia RMF FM, w resorcie sprawiedliwości powstał projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu koronawirusa. Ustawa przewiduje m.in. procedury funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych.

Co więcej, zmiany zakładają również zmiany w przepisach dotyczących dozoru elektronicznego. Nowe rozwiązanie znaczeni rozszerzy możliwość odbywania kary pozbawienia wolności właśnie w taki sposób. „(…) każdy więzień, który ma orzeczony wyrok nie wyższy niż półtora roku, będzie mógł starać się o przeniesienie na dozór elektroniczny, czyli trafi do domu z elektroniczną opaską na nodze.” – informuje RMF FM.

Czytaj także: Koronawirus. Szpital Uniwersytecki w Krakowie zamyka oddziały

Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że z nowych rozwiązań skorzysta aż 20 tysięcy więźniów. Oprócz tego, starsi więźniowie, mający wyroki poniżej 3 lat pozbawienia wolności, będą mogli uzyskać przerwę w odbywaniu kary na czas pandemii koronawirusa.

Rozgłośnia wskazuje, że resort sprawiedliwości dąży w ten sposób do tego, aby uniknąć buntów w więzieniach. W związku z trwającą pandemią do takich zdarzeń doszło w wielu miejscach na świecie, m.in. we Włoszech.

Źr. rmf24.pl