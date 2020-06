28 czerwca to ostatnia niedziela tego miesiąca. Oznacza to, że będzie to niedziela handlowa – jedna z zaledwie siedmiu w tym roku. Na kolejną trzeba będzie poczekać aż do końca sierpnia.

28 czerwca odbywają się w naszym kraju wybory prezydenckie. To również jedna z zaledwie siedmiu niedziel handlowych w tym roku. Zakaz handlu w ostatnich latach sukcesywnie się zaostrzał, w 2018 roku można było zrobić zakupy w dwie niedziele miesiąca a w 2019 roku tylko w jedną niedzielę.

2020 rok to pierwszy rok z niemal całkowitym zakazem handlu w niedzielę. Wyjątkiem są ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także jedna niedziela przed Wielkanocą i dwie przed Bożym Narodzeniem.

Ponieważ jutro przypada ostatnia niedziela czerwca, będzie można zrobić w tym dniu zakupy. Kolejna taka okazja nastąpi dopiero 30 sierpnia. Ostatnie dwie niedziele handlowe będą dopiero w grudniu – w tym roku będą to 13 i 20 grudnia.

