Przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi trwa cisza wyborcza, która zakończy się w niedzielę o 21:00. Podczas jej trwania zakazane jest m.in. prowadzenie kampanii wyborczej. Za złamanie przepisów grożą kary, które mogą być bardzo dotkliwe.

Cisza wyborcza zgodnie z przepisami rozpoczyna się 24 godziny przed dniem głosowania. Trwa od północy z piątku na sobotę aż do zamknięcia lokali wyborczych, do niedzieli 28 czerwca, do 21:00.

W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu.

Przebywając w lokalu wyborczym zabrania się również m. in. eksponowania napisów, znaków oraz symboli kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Zakazana jest również agitacja w internecie – nie można publikować informacji o kandydatach, czy sondaży. Co ważne – zakaz dotyczy jedynie publikowania nowych materiałów. Tych, które powstały przed rozpoczęciem ciszy wyborczej usuwać nie trzeba.

PKW przypomina. W czasie ciszy wyborczej nie można prowadzić agitacji, zwoływać zgromadzeń ani rozpowszechniać materiałów wyborczych. Nie można też podawać wyników sondaży wyborczych. Więcej ➡ https://t.co/C2dSfZoInr pic.twitter.com/hF3kKxUvtw — PKW/KBW (@PanstwKomWyb) June 26, 2020

Naruszenie lub złamanie ciszy wyborczej według polskiego prawa jest wykroczeniem zagrożonym grzywną (art. 498 Kodeksu wyborczego). Jej wysokość jest uregulowana w Kodeksie wykroczeń (art. 24) i może wynosić od 20 zł do 5 000 zł. Za publikację sondaży przed zamknięciem lokali wyborczych grozi grzywna od 500 tys. zł do 1 mln zł.

Źr. rmf24.pl; pkw.gov.pl