Koronawirus nadal nie odpuszcza i każdego dnia powoduje zgony kolejnych osób. W ciągu ostatniej doby w szpitalu w Katowicach zmarło 4-miesięczne dziecko z powiatu cieszyńskiego – podała we wtorek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Kilkumiesięczny chłopiec jest prawdopodobnie najmłodszą ofiarą pandemii.

Na stronach Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pojawił się najnowszy raport dotyczący sytuacji epidemiologicznej w województwie śląskim. Wśród zmarłych odnotowano, że zmarło 4-miesięczne dziecko pochodzące z powiatu cieszyńskiego.

4-miesięczne dziecko to najmłodsza ofiara

Najprawdopodobniej jest to najmłodsza ofiara pandemii. Polsat News przypomina, że do tej pory najmłodszymi ofiarami byli: 18-letnia kobieta (Radom) i 18-letni mężczyzna (Kędzierzyn-Koźle).

Czytaj także: Lockdown zostanie ogłoszony już w środę? Wymowne słowa posła

Na terenie województwa śląskiego zanotowano w ciągu ostatniej doby łącznie 2407 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem. Na terytorium województwa zmarło tam 31 osób, a wśród nich było 4-miesięczne dziecko.

Nowe przypadki w Polsce

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 364 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Wprawdzie to więcej niż w ciągu ostatnich dwóch dni, jednak wówczas mieliśmy do czynienia z danymi weekendowymi. Dziś liczba przypadków nie przekroczyła granicy 20 tysięcy.

Resort poinformował również o śmierci 227 osób zakażonych koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarło 31 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 196 osób” – czytamy.

Czytaj także: Prof. Hroban: Koronawirus zrobił się może i łagodniejszy, ale…

Łącznie w naszym kraju wykryto 414 844 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. 6 102 osoby nie żyją a 159 986 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. gov.pl; Polsat News