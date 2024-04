Szykują się spore zmiany w świadczeniu 800 plus. Okazuje się, że jednak nie wszyscy, którzy dotąd je pobierali będą nadal do niego uprawnieni. Chodzi o obywateli Ukrainy, ale też nie wszystkich. Tylko część z nich utraci prawo do świadczenia.

Ze świadczenia wychowawczego 800 plus korzystają również obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Szykują się jednak zmiany, bo rząd poinformował o tym, że MSWiA pracuje nad projektem nowelizacji ustawy zapewniającej Ukraińcom prawo do świadczeń wychowawczych. „Gazeta Prawna” informuje, że projekt nowelizacji przeszedł już konsultacje i skierowano go na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

„Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada wprowadzenie przepisów, które mają uszczelnić system pomocy tak, aby nie mógł być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczenie” – powiedział wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

Zmiana zakłada, że 800 plus otrzymają tylko te osoby, których dzieci uczęszczają do polskich placówek oświatowych, a więc uczą się w naszym państwie. Nowelizacja zakłada, że pieniądze stracą m.in. obywatele Ukrainy, których dzieci uczą się w zdalnych szkołach ukraińskich.

Źr. Radio ZET