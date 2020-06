Tomasz Adamek w rozmowie z Onet Sport odniósł się do globalnej pandemii koronawirusa. Polski bokser wprost stwierdził, że „media napędzają ludzi strachem”, a w tle prowadzone są polityczne rozgrywki.

Tomasz Adamek od lat mieszka w pobliżu Nowego Jorku. Na bieżąco śledzi więc sytuację w Stanach Zjednoczonych. Kraj zmagał się najpierw z pandemią koronawirusa, a obecnie z wybuchającymi w kolejnych miastach zamieszkami. Nic dziwnego, że sytuacja jest bardzo niepokojąca.

Sam Adamek do sprawy rasistowskich ataków odnosi się bardzo jasno. „Mam przecież wielu czarnoskórych przyjaciół. Dla mnie kolor skóry nie ma znaczenia. Liczy się to, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy nie. Trzeba być po prostu normalnym. Mam wielu kolegów, którzy są Afroamerykanami i to są naprawdę bardzo dobrzy ludzie” – powiedział w rozmowie z Onet Sport.

Bokser jest zdania, że rozgłosowi koronawirusa winna jest telewizja. „Nie wolno słuchać telewizji. To ona jest winna rozgłosowi, jakiemu zyskała ta choroba. W polskiej telewizji szczególnie dużo mówi się o koronawirusie. Mówią o nim więcej niż w Ameryce. Gdybym tak wierzył we wszystko, co przekazują, to bałbym się wychodzić z domu. Media zatem napędzają ludzi strachem. I to też są – moim zdaniem – polityczne rozgrywki” – powiedział.

Adamek: „Zakładam maseczkę, ale tylko tam, gdzie muszę”

Tomasz Adamek odniósł się do sytuacji, w której telewizja pokazała zdjęcia trumien z katastrofy we Włoszech. „Co można powiedzieć, jeżeli w polskiej telewizji pokazują zdjęcia starych trumien z katastrofy we Włoszech i ilustrują tym sytuację związaną z koronawirusem. To znaczy, że to wszystko to jest jedna wielka ściema. Telewizja w godzinę potrafi zrobić z ciebie bohatera, ale niszczy z kolei w pięć minut. Takie są media. Poza tym kto ma media, ten rządzi. Taka jest moja opinia” – mówił.

Bokser zdradził też, że osobiście nie boi się koronawirusa. „Owszem zakładam maseczkę, ale tylko tam, gdzie muszę. Zresztą nawet nie zakrywam twarzy, tylko noszę ją na brodzie. Widzę też, że młodsi ludzie też to mają gdzieś. Starsze osoby, które są najbardziej narażone, boją się jednak jeszcze i starają się zachować pewien rygor. To, co nas spotkało teraz, to też jest forma naturalnej selekcji społeczeństwa. Na świecie jest za dużo ludzi. Ci słabsi, czyli w większości starsi, przegrywali walkę z chorobą, podczas gdy młodzi niemal nie odczuwali skutków choroby” – powiedział Adamek.

Cały wywiad z Tomaszem Adamkiem można przeczytać TUTAJ.

Czytaj także: Mateusz Borek podpisał kontrakt z TVP Sport. Gale bokserskie w końcu za darmo!

Źr.: Onet Sport