Opinią publiczną w wielu państwach wstrząsnął niedawny wywiad księcia Harrego i Meghan Markle. Wywiad transmitowano także w Polsce na antenie TVN. Telewizja przygotowała także studio z ekspertami, którzy komentowali, to co padło z ust książęcej pary. Aktorka Aleksandra Domańska bardzo ostro w sieci skrytykowała słowa osób zaproszonych przez TVN.

Aleksandra Domańska na instagramowym profilu TVN24 odniosła się do tego, co obejrzała. „To było straszne. Nie mogłam zasnąć po tych wypowiedziach. Brak empatii, szacunku. Przyzwolenie na rasizm. Dno! – pisała aktorka.

Aktorka udostępniła na swoim Instagramie relację, w której szerzej opisała jak ocenia wypowiedzi gości stacji. „TVN24 powinniście oficjalnie przeprosić za słowa ekspertów zaproszonych przez was, bo daliście im do tego platformę!” – grzmi Aleksandra Domańska.

„To wstyd aby w dzisiejszych czasach wyśmiewać problemy psychiczne i mówić, że powody depresji są »żenujące«, że »dopowiada sobie rasizm«, »że grał«, »że pytanie o kolor skóry dziecka było niewinne, bo przecież zawsze się człowiek zastanawia jakie będzie miało dziecko oczy«” – dodała.

„Dziennikarka powinna gwałtownie przerwać takie wynurzenia i nie pozwolić sobie na to! Nie ma zgody na szejmowanie osób z chorobami/ problemami psychicznymi! A jeśli osoba o czarnym kolorze skóry mówi do białej, że coś jest rasistowskie to takie jest!” – stwierdziła Aleksandra Domańska.

