Wygląda na to, że Marzena Rogalska wkrótce wróci do pracy w telewizji. Potwierdziła to w jednym z wpisów w mediach społecznościowych. I chociaż nie zdradziła, o jaką stację chodzi, to pojawiły się spekulacje, że prezenterka pojawi się na antenie TVN.

Odejście Marzeny Rogalskiej z Telewizji Polskiej było dla wielu osób ogromnym zaskoczeniem. Prezenterka od lat prowadziła „Pytanie na śniadanie”, miała być również zaangażowana w tworzenie nowego kanału TVP Kobieta. Podjęła jednak decyzję, że po 12 latach odchodzi. „Jak widać, tytuł mojego ostatniego programu „Zacznij od nowa” okazał się proroczy. Bo pamiętajcie, że zawsze można zacząć od nowa” – napisała w sieci.

Marzena Rogalska przejdzie do TVN?

Jak się okazuje, Marzena Rogalska wkrótce zamierza wrócić do pracy w telewizji. Pojawiły się spekulacje, że prezenterka może pojawić się w „Dzień Dobry TVN”. W jednym z wpisów ujawniła bowiem swoją bliską znajomość z Ewą Drzyzgą, która od kilku miesięcy jest prezenterką właśnie w programie śniadaniowym TVN. „Wyrzuć z serca wszystkie troski, żale, lęk, ból, wszystko, co robi w tym tłok i ciemność. Zrób miejsce na światło i prawdziwe spotkanie – usłyszałam od Ewy Drzyzgi i dzielę się z wami” – napisała na Facebooku.

Rogalska w odpowiedzi na jeden z komentarzy wyznała, że widzowie mogą oczekiwać jej powrotu na antenę. „Rozweselę serducho w jakiejś innej telewizji” – napisała.

Źr.: Facebook, Instagram