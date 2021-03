Ida Nowakowska w rozmowie z „Plejadą” zabrała głos w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. Gwiazda TVP uważa, że jest to ważna ustawa, która może być swojego rodzaju motywacją do stworzenia nowych rozwiązań. Jednocześnie nie chciała krytykować osób biorących udział w Strajku Kobiet.

Ida Nowakowska długo unikała komentowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Kilka miesięcy temu mówiła, że „edukuje się w tym temacie”, by zająć w przyszłości odpowiednie stanowisko. Kobieta deklaruje się jako katoliczka i mówiła, że życie nie jest czymś, co można po prostu zlikwidować.

Teraz w rozmowie z Plejadą Ida Nowakowska wyraziła poparcie dla ustawy. Stwierdziła, że jest to motywacja do tworzenia nowych rozwiązań. „Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy nas wszystkich, szacunku i odpowiedzialności za życie od poczęcia aż do śmierci. To bardzo ważna ustawa, która jest kwintesencją i motywacją do stworzenia nowych rozwiązań, gwarantujących wszystkim kobietom i ich dziecim jak najlepszych warunków do życia i rozwoju. Myślę, że musimy o to walczyć, ale też i o to, żeby odpowiedzialność za nowe życie dotyczyła w jednakowym stopniu kobiet, jak i mężczyzn” – mówiła.

Jednocześnie Ida Nowakowska nie skrytykowała protestujących kobiet stwierdzając, że nie występują one przeciwko życiu. „Kobietom potrzebne jest najbardziej poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że nowoczesne kobiety starają się stworzyć jak najlepsze warunki medyczne, psychologiczne i socjalne dla każdej mamy i dziecka. Szczególnie tym słabszym, chorym czy bezradnym” – dodała.

