Polski wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk poinformował, że Polska zwróci się do Kongresu Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc. Chodzi o reparacje wojenne, jakich Polska domaga się od Niemiec.

Mularczyk informował, że polska dyplomacja zabiega o reparacje na arenie międzynarodowej. Polskie MSZ wystąpiło w tej sprawie do szeregu organizacji międzynarodowych, m.in. do ONZ, Rady Europy, UNESCO, a także do 50 krajów – członków Rady Europy, NATO i Unii Europejskiej.

Teraz Mularczyk poinformował, że MSZ chce, aby to Amerykanie pomogli uzyskać reparacje. „Chcę dziś poinformować o kolejnej ważnej inicjatywie, która wiąże się z umiędzynarodowieniem problematyki odszkodowań. W dniu dzisiejszym zwracamy się do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Uważamy, że Ameryka jest krajem, który stanowi dzisiaj o globalnym porządku, kluczowym krajem, jeśli chodzi o kwestie przestrzegania ładu międzynarodowego, praw człowieka, praworządności i sprawiedliwości międzynarodowej” – mówił.

„Dlatego też zwracamy się do komisji Kongresu USA, przede wszystkim do przewodniczącego Komisji Helsińskiej Kongresu USA senatora Benjamina Cardina, do kongresmena Gregory’ego Meeksa – to przewodniczący komisji spraw zagranicznych Kongresu. Następnie do senatora Roberta Menendeza – przewodniczącego komisji spraw zagranicznych Senatu USA oraz pani Marcy Kaptur – to współprzewodnicząca polsko-amerykańskiej grupy przyjaźni” – tłumaczył Mularczyk.

„Liczymy na wsparcie strony amerykańskiej w problematyce dochodzenia przez Polskę odszkodowań za skutki II wojny światowej” – dodał.

„Chcę podkreślić, że do dziś Niemcy nie zrekompensowały Polsce strat wojennych. Również obywatele polscy nie uzyskali stosownych odszkodowań od państwa niemieckiego. Widzimy tu absolutną asymetrię w traktowaniu państwa polskiego, jak również obywateli naszego kraju po konferencji w Poczdamie, gdzie państwo niemieckie rekompensowało, poprzez umowy międzynarodowe, państwom Europy zachodniej, ale także określonym społecznościom międzynarodowym świadczenia o charakterze kompensacyjnym, a wobec państw to były świadczenia o charakterze odszkodowawczym” – mówił Mularczyk.

