Jeden z najwyższych rangą amerykańskich wojskowych Walter E. Piatt w rozmowie z korespondentem radia RMF FM zachwalał Polskie Siły Zbrojne. Amerykański generał szczególnie docenił zaangażowanie Polaków w pomoc Ukrainie w związku z napaścią Rosji.

Amerykański generał ocenił, że jeszcze nigdy żadne państwo tak szybko nie zareagowało, pomagając sąsiadom – na tak wielu płaszczyznach – jak Polska.

Wojskowy przyznał, że zdobył duże doświadczenie we współpracy z polskimi żołnierzami. „Służyłem w misjach wojskowych z żołnierzami z polskich sił zbrojnych w Afganistanie i Iraku. Mówiłem im oraz dowódcom, że służyłbym w polskiej armii w dowolnej randze, na każdym stanowisku, gdyby mnie chcieli. Są naprawdę odważni, to naprawdę odważni bohaterowie” – zachwala amerykański generał.

Piatt uważa, że gdyby nie zaangażowanie Polski, to sytuacja na Ukrainie byłaby skrajnie gorsza. „Służyłem w Europie w 2014 roku, gdy ludzie mówili: nigdy nie będzie kolejnej wojny lądowej w Europie. Lecz – Polska i sojusznicy NATO – utrzymaliśmy naszą obronność w sile. A teraz widzieć to, co się dzieje w Ukrainie, to coś strasznego. Liczba ofiar, intensywność walk. Ale byłoby o wiele gorzej, gdyby nie współczucie i siła Polski” – powiedział.

Amerykański generał pochwalił się znajomością polskiego powiedzenia i zaproponował jego zmianę w związku z sytuacją na Ukrainie. „Wiem, że jest takie powiedzenie w Polsce: że tak długo jak Wisła płynie, Polska nigdy nie zaginie. Lecz sądzę, że w przyszłości będzie nowe powiedzenie: Tak długo jak mamy polskie siły zbrojne, Europa nigdy nie zginie” – powiedział Piatt.

Źr. RMF FM