If the weather is fine, tomorrow at 4:00 local time, we plan the summit attack and then skiing down from Yawash Sar II🤞

Live👉 https://t.co/F8IhIvw6fd@GrupaMurapol @totalizator_sp @redbullpolska @MBPolska @SalomonSports

📸@gzelaeu x Karim Hayat pic.twitter.com/wtnAbRotad