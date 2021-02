Lawinę komentarzy wywołało przemówienie Andrzeja Dudy podczas 46. sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Prezydent mówił w języku angielskim, co, zdaniem wielu osób, nie poszło mu zbyt dobrze. Z prezydenta zadrwiła Hanna Lis, która przy okazji nawiązała do jego ostatniego powrotu z nart.

Andrzej Duda przemawiał w ostatnich dniach podczas 46. sesji Rady Praw Człowieka ONZ. Prezydent mówił po angielsku, wiele osób zauważyło, że prawdopodobnie czytał z promptera. Nie brakuje głosów twierdzących, że Andrzej Duda słabo radzi sobie z językiem angielskim i powinien raczej wybrać wypowiedź w języku polskim z tłumaczem.

Złośliwy komentarz w sprawie zamieściła Hanna Lis. „Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby całość obejrzeć. Pomijam koszmarny angielski, ale autor słów „próbuje nam wmówić, że to ludzie, a to po prostu ideologia”, czytający z promptera o poszanowaniu praw człowieka… niech on już wraca na narty. Korytarzem życia, byle szybko” – napisała.

Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby całość obejrzeć🙈. Pomijam koszmarny angielski, ale autor słów „próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to po prostu ideologia”, czytający z promptera o poszanowaniu praw człowieka… niech on już wraca na narty. Korytarzem życia, byle szybko. — Hanna Lis (@hanna_lisowa) February 22, 2021

Dziennikarka nawiązała w ten sposób do głośnego powrotu Andrzeja Dudy z Zakopanego. Podczas gdy kierowcy po kilka godzin starli w korkach na Zakopiance, limuzyny SOP z prezydentem przemknęły środkiem drogi. Nagrania z całego zdarzenia błyskawicznie obiegły media społecznościowe i u wielu osób wywołały oburzenie.

Przemówienie Andrzeja Dudy można zobaczyć poniżej.

Czytaj także: Emocje w programie „Kropka nad i”. Polityk starł się z Moniką Olejnik, ta zwróciła uwagę… ekipie technicznej

Źr.: Twitter/Hanna Lis, Facebook/Kancelaria Prezydenta RP