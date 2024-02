Andrzej Duda zareagował na szokujące słowa Donalda Trumpa. Prawdopodobny kandydat na prezydenta USA w bulwersujący sposób wypowiedział się na temat europejskich państw NATO.

O słowach Donalda Trumpa mówi dziś cały świat. Były amerykański prezydent, który prawdopodobnie ponownie będzie ubiegał się o tę funkcję, w dość szokujący sposób zabrał głos na temat państw NATO znajdujących się w Europie.

Trump oświadczył bowiem, że nie broniłby państw NATO, które nie przekazują 2 proc. PKB na obronność. – W zasadzie zachęcałbym ich (Rosjan – przyp. red.), by robili cokolwiek im się podoba. Musicie płacić. Musicie spłacić rachunki – powiedział Trump.

Wygląda na to, że Donald Trump zachęcałby Putina do atakowania kolejnych krajów, amerykańskich sojuszników. Zachęcałby Rosję, żeby robiła co chce, jeżeli kraje nie będą płacić tyle, ile chce Trump. Trump relacjonuje swoją rozmowę z prezydentem jednego z państw. Tak właśnie –… pic.twitter.com/0uwzn7SfQ4