Prezydent Andrzej Duda wydał specjalne oświadczenie. Zaznaczył w nim, że nie pozwoli na komercjalizację służby zdrowia. Zaznaczył, że nie ma nic przeciwko prywatnej służbie zdrowia, jednak powstającej oddzielnie, a nie poprzez przekształcanie placówek publicznych. „Dziś jesteśmy w trakcie kampanii i kandyduję w wyborach prezydenckich. Póki ja jestem prezydentem, póty nie ma mowy o tym, żeby rozszerzała się komercjalizacja i prywatyzacja służby zdrowia” – powiedział.

Andrzej Duda wbił też „szpilę” Donaldowi Tuskowi i jego rządom. „Patrzę na to przez pryzmat ostatnich kilkunastu lat. Pomysły przede wszystkim PO, rządu Donalda Tuska, by komercjalizować i prywatyzować służbę zdrowia, były bardzo silne. Ówczesny prezydent prof. Lech Kaczyński silnie sprzeciwiał się tej komercjalizacji, która miała prowadzić do prywatyzacji” – mówił.

Prezydent zaznaczył, że obecna sytuacja pokazuje, że służba zdrowia w Polsce radzi sobie dobrze. Istotne jest, by każdy obywatel miał w jej ramach taki sam dostęp do świadczeń.

Źr.: WP