Przed meczem Anglia – Iran niektórzy angielscy kibice musieli opuścić stadion. Wyproszono ich z obiektu z powodu ich strojów, które zdaniem organizatorów obrażają uczucia religijne muzułmanów. Fani angielskiego zespołu przebrali się za… krzyżowców.

Angielscy kibice, którzy pojawili się na stadionie w kolczugach, hełmach i z tarczami nie obejrzeli meczu swojej drużyny. Organizatorom nie spodobało się bowiem, że ich stroje wyglądały, jak ubiór krzyżowców. Ci w XI w. prowadzili wyprawy na Bliski Wschód, gdzie prowadzili walki z muzułmanami.

Czytaj także: Takiego buntu przeciwko FIFA jeszcze nie było. To może być koniec światowej federacji?

Do sprawy odniósł się rzecznik antyrasistowskiej grupy Kick It Out, który ostrzegł, by angielscy kibice uważali, w co się ubierają idąc na mecz. Podkreślił, że w takich strojach nie będą mile widziani na stadionie.

„Chcielibyśmy poinformować fanów, którzy biorą udział w meczach mundialu, że niektóre stroje, takie jak kostiumy przedstawiające rycerzy lub krzyżowców, mogą nie być mile widziane w Katarze i innych krajach islamskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w zaleceniach wydanych przed turniejem podało, żeby fani zapoznali się z lokalnymi zwyczajami i my również zachęcamy kibiców do takiego podejścia” – stwierdził rzecznik Kick it Out.

Czytaj także: FIFA rozpoczęła postępowanie po meczu reprezentacji Polski. Jest potwierdzenie

Źr. interia