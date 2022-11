Prezes Duńskiego Związku Piłki Nożnej Jesper Moeller podczas konferencji prasowej otwarcie poinformował o rozważeniu wystąpienia ze struktur FIFA. To reakcja na próby zastraszania federacji i zawodników podczas mundialu w Katarze, który budzi ogromne kontrowersje.

Mistrzostwa świata w Katarze budzą ogromne kontrowersje. Wiele krajów protestowało przeciwko organizacji mundialu w tym kraju na długo przed startem. Wszystko przez łamanie praw człowieka oraz niewolniczą pracę, jaką wykonują tam imigranci, która nierzadko kończy się ich śmiercią.

Również podczas samego turnieju nie brakuje kontrowersji. Część kapitanów planowało założyć na spotkania tęczowe opaski z napisem „One Love”. Miało to spotkać się ze stanowczym sprzeciwem ze strony organizatorów i FIFA, która zagroziła karami finansowymi oraz żółtymi kartkami, które kapitanowie mieli otrzymywać na początku ich spotkań.

To wszystko wywołuje coraz większy sprzeciw, czemu wyraz dał prezes Duńskiego Związku Piłki Nożnej Jasper Moeller. „Sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest po prostu niezwykła. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy czegoś takiego. Nie jestem tylko rozczarowany, jestem zły! To jest całkowicie nie do zaakceptowania. Rasizm, hipokryzja i wiele innych rzeczy nie do przyjęcia. Czas zacząć działać” – powiedział.

Moeller zdradził, że państwa skandynawskie już od sierpnia dyskutują na temat możliwego opuszczenia struktur FIFA. Jego zdaniem, ta dyskusja powinna się w tym momencie rozszerzyć na europejskie federacje.

Źr.: Interia