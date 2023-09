Angielski dziennikarz sportowy Sam Tighe w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” nie krył podziwu dla tego, co zobaczył podczas meczu Legia Warszaw z Aston Villą. Kibice Legii zachwycili oprawą i głośnym dopingiem przez całe spotkanie.

„Nie byłem gotowy na tak niezwykłą atmosferę, na ten głośny i pełen pasji doping kibiców. To było genialne, nigdy czegoś podobnego nie doświadczyłem” – mówił angielski dziennikarz. Tighe chwalił polskich kibiców, którzy prowadzili żywiołowy doping przez cały mecz i zaprezentowali niezwykłą oprawę. Przedstawiała goryla z dużym napisem „Welcome to the jungle” („Witajcie w dżungli”).

„Nie mogłem uwierzyć w ciągłość tego hałasu. Na wielu stadionach kibice są głośni w określonych momentach, głównie wtedy, gdy ich zespół strzela gola albo zaczyna lepiej się prezentować. Ale żeby tak krzyczeć ciągle przez 100 minut?” – nie dowierza angielski dziennikarz.

European football, man.



An atmosphere I’ll never forget. Epic pre-match display + non-stop noise for 90+ minutes.



👏 Legia Warsaw! #UECL pic.twitter.com/VBJy1jXD75 — Sam Tighe (@stighefootball) September 21, 2023

„Na stadionie Borussii Dortmund widziałem słynną na cały świat Żółtą Ścianę. Byłem na obiekcie Bayernu Monachium czy w Rzymie na derbach Roma — Lazio, o których czasami mówi się, że to najlepsza atmosfera na tym poziomie w Europie. Byłem na wielu innych meczach. I całkowicie szczerze mogę stwierdzić, że to, co zobaczyłem w Warszawie, przebiło to wszystko. Nie mam na to słów” – zachwyca się Tighe.

Przeczytaj również:

Źr. wPolityce.pl; Przegląd Sportowy