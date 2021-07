Do niecodziennej sytuacji doszło przed jednym z punktów szczepień w Grodzisku Mazowieckim. Przed wejściem doszło do bójki i szarpaniny. Polsat News informuje, że agresorami mieli być antyszczepionkowcy. Na opublikowanym na Twitterze filmie widać szamotaninę z udziałem protestujących i pracowników punktu.

Na opublikowanym w sieci nagraniu widać szarpaninę przed punktem szczepień. Antyszczepionkowcy starali się dostać do wnętrza, ale dostępu bronili pracownicy i obsługa punktu. Na miejscu interweniowała policja i straż miejska.

Polsat News informuje, że antyszczepionkowcy uczestniczący w zajściu podnoszą argumenty o ograniczaniu wolności i prowadzeniu „eksperymentów medycznych”.

Asp. szt. Katarzyna Zych, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim w rozmowie z Polsat News potwierdziła, że doszło do zdarzenia i podała więcej szczegółów. „Policja interweniowała ok 13:30. Grupa osób chciała siłą wejść do budynku” – poinformowała.

Dodała, że w wyniku zajścia zatrzymano dwie osoby. „Postawiono im zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza policji” – poinformowała Katarzyna Zych.

Po zatrzymaniu antyszczepionkowcy przenieśli się pod posterunek policji, skąd rozeszła się ok. godz. 16:00.

Źr. Polsat News; twitter