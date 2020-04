Jan Krzysztof Ardanowski na specjalnym nagraniu zwrócił się z apelem do Polaków, aby zaczęli oszczędzać wodę. W obecnym roku mierzymy się nie tylko z pandemią koronawirusa, ale także z bezprecedensową suszą. Bardzo negatywnie wpłynie ona na rolnictwo, a co za tym idzie na ceny żywności.

„Zwracam się do państwa z nietypowym apelem, z wielką prośbą, prośbą w imieniu rolników, zacznijmy oszczędzać wodę.” – mówi Jan Krzysztof Ardanowski. „Szanujmy wodę, nie trwońmy jej bezproduktywnie, nie trwońmy jej w sposób głupi.” – dodał.

„Tej wody, której mamy mało, może zabraknąć również do potrzeb komunalnych, do jedzenia, do utrzymania zwierząt.” – ostrzega Ardanowski. Minister zwrócił uwagę, że jednym z dotykających każdego skutków suszy jest wzrost cen żywności. Duży spadek produkcji roślinnej, a wraz z nim ograniczona dostępność pasz oznacza w konsekwencji spadek produkcji zwierzęcej. Dlatego, w interesie nas wszystkich minister apeluje o maksymalne ograniczanie zużycia wody i jednocześnie o zatrzymywanie wód opadowych.

„Dziś nie ma warunków do tego aby podlewać trawniki czy przydomowe ogródki. Dziś musimy zastanawiać się nad wykorzystaniem każdej kropli wody w sposób racjonalny.” – tłumaczy Ardanowski. „Każdemu z osobna wydaje się, że to niewielkie oszczędności i zasoby, ale w skali całego kraju są to miliony, dziesiątki milionów litrów wody, która może być wykorzystana gospodarczo.” – zauważa.

Minister zwraca uwagę, że coraz popularniejsze stają się sposoby oszczędzania wody. „Bardzo popularne na świecie stają się tzw. łączki kwietne.” – podkreśla Ardanowski. Minister wyjaśnia, ze chodzi o rośliny kwitnące, niskorosnące, których zapotrzebowanie na wodę jest mniejsze i nie trzeba ich kosić. Namawia właścicieli domów jednorodzinnych do zbierania deszczówki.

„Rolnikom przypominam, że są środki na urządzenia nawadniające i zatrzymujące wodę w gospodarstwach. Warto i należy z nich korzystać. Całkowicie suszy nie zapobiegniemy, ale możemy ograniczyć jej skutki” – powiedział Ardanowski.

Źr. YouTube