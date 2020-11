Stołeczna policja poinformowała o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny, który miał zaatakować funkcjonariuszy podczas Marszu Niepodległości. Do starcia doszło w okolicach salonu Empik na Nowym Świecie, a chuligan miał rzucać w policjantów kostką brukową.

Do sądu wydano do tej pory już 18 wniosków o areszt dla uczestników Marszu Niepodległości. Chodzi przede wszystkim o ataki na policjantów, do których dochodziło miedzy innymi w okolicach salonu Empik na Nowym Świecie. Za czynną napaść na funkcjonariusza grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Stołeczna policja poinformowała o zatrzymaniu jednego z mężczyzn, który miał rzucać w policjantów kostką brukową. „Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny zatrzymanego pod zarzutem czynnej napaści na policjantów w dniu 11 listopada br. w Warszawie. Mężczyzna miał rzucać kostką brukową w funkcjonariuszy” – czytamy na Twitterze.

Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny zatrzymanego pod zarzutem czynnej napaści na policjantów w dniu 11 listopada br. w Warszawie. Mężczyzna miał rzucać kostką brukową w funkcjonariuszy. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 13, 2020

Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformowała, że jest więcej zatrzymań mających związek z napaścią na policjantów. „Doszło do czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz naruszenia porządku publicznego poprzez rzucanie w policjantów środkami pirotechnicznymi, szklanymi butelkami, kamieniami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami” – poinformowała.

Czytaj także: Winnicki drwi z Lempart. „Tylko się odezwie i czar pryska…”

Źr.: Radio ZET, Twitter/Policja Warszawa