Obchody Halloween każdego roku budzą w Polsce sporo emocji. Tym razem jednak sprawa trafiła aż do Sejmu. Jak informuje „Rzeczpospolita”, Sejm zajmie się petycją, w myśl której za świętowanie Halloween będzie można otrzymać grzywnę lub nawet trafić do aresztu.

W myśl uchwalonej w 2014 roku ustawy o petycjach, każdy może zwrócić się do dowolnego organu władzy publicznej. „Przewiduje się, że każda osoba fizyczna, prawna, nawet jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną może złożyć petycję do dowolnego organu władzy publicznej. W efekcie wejścia ustawy w życie utworzono w Sejmie Komisję do spraw Petycji, do której od tamtego czasu skierowano ponad 740 spraw” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Okazuje się, że teraz do Sejmu trafiła petycja w sprawie kar za świętowanie Halloween w Polsce. Projekt skierowany przez anonimowego obywatela zakłada, że „kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni” – czytamy.

Pojawia się tam również zapis zakazujący chodzenia po mieszkaniach z prośbą o cukierki. „Kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki, lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu – podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 złotych lub karze ograniczenia wolności” – czytamy.

Jak podaje „Rzeczpospolita” petycja trafi obecnie do Biura Analiz Sejmowych, a następnie do komisji sejmowej. Dlaczego Sejm się nią zajmie? Jak wyjaśnia Centrum Informacyjne, pozostawienie tego typu petycji bez rozpatrzenia mogłoby wynikać jedynie z błędów formalnych. „Żaden przepis nie umożliwia wstępnej cenzury z uwagi na treść proponowanych rozwiązań” – informuje.

Źr.: Rzeczpospolita