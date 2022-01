Policjanci z Kalisza opublikowali nagranie ukazujące mężczyznę, który przeprowadził atak kwasem w Kaliszu. Mundurowi apelują o pomoc w ustaleniu sprawcy. Do zdarzenia doszło we wtorek. Poszkodowanym jest 49-letni mężczyzna, który zasugerował, kto może być zleceniodawcą.

Atak kwasem miał miejsce we wtorek na ul. Chopina w Kaliszu. 49-latek wychodził ze swojej firmy, gdy podbiegł do niego nieznany mu mężczyzna. Oblał jego i jego samochód żrącą substancją, a następnie uciekł. Poszkodowanemu pomogli pracownicy firmy, który zobaczyli, co się wydarzyło.

Poparzony 49-latek trafił do szpitala w Kaliszu. Tam stwierdzono chemiczne poparzenie twarzy drugiego stopnia. Następnie mężczyznę przetransportowano do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Straż pożarna potwierdziła, że ciecz, którą oblany został mężczyzna, to substancja silnie żrąca o odczynie kwasowym.

Mundurowi opublikowali nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano sylwetkę sprawcy. „Wszystkie osoby które rozpoznają mężczyznę z nagrania opublikowanego poniżej lub posiadają informacje, mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie podkom. Łukaszem Kłosem – nr tel. 47 77 51 307 lub 47 77 51 360 (sekretariat Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego)” – apelują policjanci.

49-latek w rozmowie z mediami zasugerował, że atak kwasem mógł zlecić jego szwagier. „Przyczyną ataku jest konflikt rodzinny wywołany pozwem rozwodowym, złożonym przez moją siostrę. Jej mąż mnie obwinia o rozpad swojego małżeństwa. Pierwsze groźby pod moim adresem wypowiedział w dniu urodzin mojego dziecka” – wyjaśnił. Poszkodowanego czekają operacje. Nie wiadomo czy lekarzom uda się przywrócić mu wzrok.

Źr. RMF FM; facebook