Bieruńscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 34-letniego mieszkańca powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 33-latek podczas awantury atakował piłą mechaniczną i ranił mężczyznę. Na wniosek prokuratury sąd aresztował zatrzymanego na 2 miesiące, może mu grozić dożywotnie więzienie.

W nocy 4 września br. około godz. 22.30 dyżurny bieruńskiej komendy otrzymał niepokojące zgłoszenie. Wynikało z niego, że w rejonie jednej z bieruńskich posesji znajduje się mężczyzna, który atakował piłą mechaniczną. W efekcie obrażenia odniosła jedna osoba.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, a także karetkę pogotowia. Ratownicy medyczni zabrali rannego w głowę i rękę mężczyznę do szpitala. W wyniku podjętych czynności policjanci zatrzymali podejrzanego 33-latka, który atakował piłą mechaniczną. W niedzielę (5 września) sam zgłosił się do bieruńskiej komendy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu uszkodzenia ciała i usiłowania zabójstwa. W sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach.

Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na dwa miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Źr. Policja Śląska