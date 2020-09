Wygląda na to, że awaria oczyszczalni ścieków „Czajka” pokrzyżowała polityczne plany Rafała Trzaskowskiego. Podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy zapowiedział, że stan jego nowego ruchu zostanie opóźniony.

Start nowego ruchu politycznego, który miałby być określony jako „Nowa Solidarność”, Rafał Trzaskowski zapowiedział po przegranych wyborach prezydenckich. Start planowany był na 5 września, jednak już wiadomo, że wszystko się przesunie.

Powodem jest kolejna awaria, do której doszło w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Rafał Trzaskowski zwrócił się już o pomoc do rządu w tej sprawie, na co premier Mateusz Morawiecki odpowiedział pozytywnie. Pierwszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której ścieki nie będą płynęły do Wisły.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski pytany był między innymi o to, czy w związku z awarią start jego nowego ruchu politycznego zostanie przesunięty. Odpowiedź nie pozostawia wątpliwości. „Ja w tej chwili zajmuję się tą awarią, w związku z tym do momentu, kiedy nie zostanie zatamowany wypływ ścieków, tym się będę zajmował. Ogłoszenie ruchu na pewno zostanie opóźnione przynajmniej do momentu, do którego nie uda nam się zatamować wypływu ozonowanych ścieków do Wisły” – powiedział.

Źr.: Do Rzeczy