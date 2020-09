Część ścieków z Warszawy znowu trafia do Wisły. W poniedziałek MPWiK poinformowało o awarii jednej z pomp tłoczących nieczystości. Do spawy odniósł się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. „Dzisiaj zależy nam na tym, by jakiekolwiek usterki, czy jakiekolwiek sytuacje awaryjne, zdarzały się jak najrzadziej” – podkreślił.

O awarii jednej z pomp tłoczących nieczystości z Warszawy poinformowało w poniedziałek Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Z komunikatu wynika, że naprawa usterki potrwa co najmniej do wtorku. Do tego czasu ozonowane ścieki będą zrzucane do Wisły.

„Za zaistniałą sytuację przepraszamy Mieszkańców i prosimy o wyrozumiałość” – informują autorzy komunikatu MPWiK.

Trzaskowski: Usterki, tak jak rok temu pewnie będą się zdarzały

O awarię tymczasowego rurociągu zapytany został Rafał Trzaskowski. – Zależy nam na tym, by jakiekolwiek usterki, czy jakiekolwiek sytuacje awaryjne, zdarzały się jak najrzadziej, tak żeby zapewnić przesył do oczyszczalni przez te wszystkie dni – podkreślił prezydent Warszawy na konferencji prasowej.

– Natomiast usterki, tak jak rok temu pewnie będą się zdarzały. MPWiK stara się je jak najszybciej likwidować – zauważył Trzaskowski.

Pompa tłocząca nieczystości to awaryjnego rurociągu pracuje na miejscu w związku z awarią układu, która miała miejsce 29 sierpnia. Dopiero w ubiegłym tygodniu udało się uruchomić dwa tymczasowe połączenia, które transportowały ścieki do Czajki.

